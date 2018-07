Amine Harit: Anhörung verschoben - Verhandlungen über Schmerzensgeld?

Eigentlich sollte sich Harit, der bei der WM mit Marokko bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, am Montag vor dem Staatsanwalt erklären. Für welchen Zeitraum die Anhörung des Schalker Stars ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Der 21-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom FC Nantes nach Gelsenkirchen und entwickelte sich in seiner Debütsaison in der Bundesliga zum Shootingstar.