"Tragödie" um Amine Harit überschattet Trainingsstart bei Schalke 04

Der 21 Jahre alte Harit, der für Marokko bei der WM in Russland spielte, war in der Heimat seiner Eltern in der Nacht zum Samstag in einen Unfall verwickelt. Dabei war ein Fußgänger getötet worden. Harit hatte Heidel am Samstagnachmittag in einem Telefonat mitgeteilt, am Steuer gesessen zu haben. „Er habe als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den tragischen Unfall zu verhindern“, hieß es in einer Mitteilung der Schalker. „Amine steht unter Schock“, berichtete Trainer Domenico Tedesco.