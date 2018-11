An Bayern München vorbei: RB Leipzig klettert auf Platz drei

RB Leipzig hat seine starke Form in der Bundesliga auch gegen die Wundertüte Bayer Leverkusen bestätigt. Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack und Lukas Klostermann mit einem Jubliäumstreffer, sorgen für ein Fußballfest im heimischen Stadion.

Anzeige

Leipzig. Zehn Spiele unbesiegt: RB Leipzig schwimmt weiter auf der Bundesliga-Erfolgswelle. Mit dem souveränen 3:0 (1:0)-Heimsieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen zieht das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Tabelle an Rekordmeister Bayern München vorbei und klettert zur Länderspielpause auf Platz drei.

JETZT Durchklicken: die Bilder zum Spiel! RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © 2018 Getty Images RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © dpa RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen (3:0) © Christian Modla

Anzeige

Vor 36.155 Zuschauern trifft Yussuf Poulsen nach einer knappen halben Stunde zum verdienten 1:0. Verteidiger Lukas Klostermann sorgt in seinem 100. Spiel für die Leipziger mit dem 2:0 (68.) für die Vorentscheidung. Poulsen setzt dem Sieg das Sahnehäubchen auf, erhöht in der Schlussphase zum 3:0 (85.). Die Rasenballer kassieren auch im fünften Ligaspiel in Folge kein Gegentor.

Große Rotation nach Glasgow-Niederlage

Im Vergleich zum Europa-League-Spiel am Donnerstag bringt Rangnick acht frische Kräfte. Nur Upamecano und die beiden Österreicher Ilsanker sowie Sabitzer liefen auch bei der 1:2-Niederlage in Glasgow auf. Timo Werner und Yussuf Poulsen stehen nach ihren Blessuren wieder in der Startelf.

RB beginnt wie bei den zwei Siegen gegen die offensivstarken Hoffenheimer auch gegen die angriffslustigen Leverkusener mit einer Dreierkette. Beide Mannschaften stehen sich geballt im Mittelfeld auf den Hacken, pressen hoch, überzeugen mit Tempo im Kurzpassspiel. Die erste große Chance für den Gastgeber nach zehn Minuten: Werner fälscht den Ball ab, Sabitzer kommt direkt vorm Bayer-Kasten nicht mehr ran.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Die Ruhe selbst, abgeklärte Spieleröffnung, Super-Rettung gegen Bailey. Note 2. © 2018 Getty Images (27) Marcel Halstenberg: Omnipräsent auf links, ständig unterwegs, in dieser Form wieder einer für Herrn Löw. Note 2. © GEPA pictures/ Roger Petzsche (5) Dayot Upamecano: An ihm prallen die Bayer-Stars ab. Der Hüne in Topform. Note 1. © 2018 Getty Images (6) Ibrahima Konate: Siehe Upamecano. Defensiv eine Wucht, dazu offensive Impulse. Note 1. © GEPA pictures (13) Stefan Ilsanker: Der Abwehrchef in seinem Element. Grätschend, anfeuernd, klasse spielend. Note 1. © GEPA pictures (16) Lukas Klostermann: Gewinnt auf rechts jedes Laufduell, aufmerksam, selbstbewusst. Abgezockter Torschütze, legt Poulsens 3:0 vor. Note 1. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Sensationspass auf Poulsen vorm 1:0. Offensiv wie nie, bärenstark. Note 2. © GEPA pictures (44) Kevin Kampl: Was KK macht hat Hand und Fuß. Ballmagnet, Ballschlepper, Passgeber und um ein Haar Torschütze zum 2:0. Note 2. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Nicht jeder Pass kommt an, dennoch steter Stachel in der Leverkusener Lende. Vorlage zum 2:0. Note 3. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Der Ballfestmacher der Liga trifft schon zum fünften und sechsten Mal. Erntet die Früchte seines jahrelangen Ehrgeizes. Wegbereiter des 2:0. Note 1 plus. © GEPA pictures (11) Timo Werner: So einen dicken Zeh hätte jeder gerne. Der Nationalspieler ist heiß wie Frittenfett. Muss das 3:0 machen. Note 3. © GEPA pictures (27) Konrad Laimer: Kommt für Werner, hilft tatkräftig mit, den Dreier zu sichern. Note 3. © 2018 Getty Images

Die Leipziger tasten sich an die Führung, Werner zieht im Strafraum ab: Der Ball zischt knapp über die Latte (12.). Ein Raunen im gut gefüllten Stadion, als Ilsanker per Kopf nach einer brandgefährlichen Flanke von Brand den Ball fast zum Eigentor klärt.

Poulsen lupft zur Führung

Nur vier Tage vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Russland in Leipzig, ist Bundestrainer Joachim Löw nicht ins Stadion gekommen. Dafür Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der sieht Vorteile für die Leipziger – bis zur 23. Minute 6:0-Torschüsse.

Poulsen gelingt schließlich die verdiente Führung. Demme bedient den dänischen Nationalspieler im Zentrum, der überlupft Bayer-Keeper Hradecky. Während der RB-Stürmer über sein Tor jubelt, hat der Linienrichter die Fahne gehoben. Schiedsrichter Martin Petersen hält Rücksprache mit dem Videoassistent und erkennt: Poulsen steht nicht im Abseits, der Treffer ist regulär. Kampl hat beim Konter nach schönem Werner-Sprint das 2:0 auf dem Fuß und trifft das Außennetz (30.).

Jubiläum für Klostermann

Der Gastgeber hat die Partie auch im zweiten Durchgang absolut im Griff, verteidigt geschickt, wartet auf seine Umschaltmomente. Bayer fällt gegen die gut gestaffelte RB-Abwehr nichts ein. Die Szene zum 2:0: Halstenberg wirft den Ball auf Poulsen ein, der leitet schnell auf Sabitzer weiter. Der Österreicher steckt den Ball auf Klostermann durch, der Verteidiger nutzt den Platz, schiebt eiskalt zum 2:0 ein.

Werner mit dem 3:0 auf dem Fuß scheitert an Hradecky. RB-Keeper Gulacsi hat das ganze Spiel nichts zu tun – in der 77. Minute hält er in überragender Manier den Freistoß des zur Pause eingewechselten Bailey. Poulsen nutzt einen fatalen Defensivpatzer von Bayers Kohr, staubt in der Schlussphase noch zum 3:0 ab.

Die Statistik zum Spiel: