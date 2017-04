Tiefschlag: Frust bei Hannover 96 nach verschenktem Sieg in Aue

Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 30. April um 13.30 Uhr): Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es, wenn Hannover 96 die Fortuna Düsseldorf empfängt. Andre Hoffmann (rechts) wurde im Winter bis Saisonende von den Roten nach Düsseldorf ausgeliehen - nun also geht es gegen die ehemaligen Teamkollegen.

