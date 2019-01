Ärger beim VfB Stuttgart – Markus Weinzierl suspendiert Anastasios Donis

Kaum ein Spieler taugt bei den Fans des VfB Stuttgart so sehr zum Hoffnungsträger wie Anastasios Donis. Der Grieche ist flink, durchaus torgefährlich und erwies sich in den Spielen, die er bisher für die Schwaben absolvierte, durchaus als echte Verstärkung. Vor allem in der aktuellen Saison, in der den Stuttgartern in der Offensive so gut wie gar nichts gelingt, ist Donis so etwas wie der einzige Lichtblick im Angriff. In seinen zehn Einsätzen (Donis fehlte länger verletzt, kam in der Hinrunde nur auf 360 Einsatzminuten) erzielte er immerhin zwei Treffer. Insgesamt kommt der VfB in 17 Spielen auf lediglich zwölf Tore.