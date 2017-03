Andermatt nimmt die 96-Profis in die Pflicht

Selbstvertrauen. Selten ist diese Vokabel bei den „Roten“ so oft bemüht worden wie in den vergangenen Tagen. Die Mannschaft von Hannover 96 müsse im Aufstiegskampf starkgeredet werden, sagt der neue Manager Horst Heldt. Aufsichtsratschef Gerhard Schröder und auch Trainer Daniel Stendel, der am Sonnabend in der Partie gegen 1860 München (Anpfiff in der HDI-Arena ist um 13 Uhr) auf Bewährung spielt, stoßen ins gleiche Horn. Die Mannschaft soll mit breitem Kreuz in das Spiel gegen die kriselnden „Löwen“ gehen.