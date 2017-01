Andermatt stärkt Stendel - das sind die Folgen für die 96-Transferpolitik

Beim Fußballturnier der jungen 96-Anhänger mischte er sich auch unter die Fanszene. Näher als Andermatt kann ein Aufsichtsrat nicht dran sein an Mannschaft, Verantwortlichen und Fans. Beim Frühstück und Abendessen „sitzt er mit uns am Tisch, klar“, sagte 96-Geschäftsführer Martin Bader.

Wobei auch klar sein dürfte, dass gerade Bader und Kaderplaner Christian Möckel vor Andermatts Anreise eher einen schwierigen Gast erwarteten. Andermatt ist schon von der Definition her ein Gegenpol zu Bader und Möckel. Andermatt sagt es anders. Es gehe „nur um Hannover 96“.

Verstärkungen mit Blick auf Bundesliga

Andermatts öffentliches Fazit beschränkt sich auf das Erwartbare. „Die Mannschaft hat gut gearbeitet“, sagt er. Zu 96-Trainer Daniel Stendel sagt er deutlich: „Seine Handschrift ist zu erkennen. Ihn muss man unterstützen.“ Zur Stärkung eines Trainers gehören in der Regel auch Transfers, die zur Taktik des Trainers passen.

Über neue Spieler während der Winter-Transferperiode schweigen die Verantwortlichen, um nicht zu früh zu viel Unruhe zu verursachen. Die Mannschaft versteht sich als Einheit, was durch die Vierer-WGs in den Villen des Hotels Montecastillo noch verstärkt wurde. Wenn jemand neu zur Mannschaft stoßen soll, muss es ein Vorgriff sein für die angepeilte Zukunft in der Bundesliga.