"Anders, als beim ersten Mal": Hannover 96 freut sich über neuen Jonathas

Vorweg ein Ausflug in die Phrasen-Abteilung – wer Fußballspiele gewinnen will, muss Tore schießen. Das setzt allerdings voraus, dass die Mannschaft Spieler hat, die die Kugel über die Linie bringen. Weil 96 jedoch in der Torjägersparte Nachholbedarf hatte, kamen zur Rückrunde zwei Stürmer dazu. Mit Nicolai Müller hat der erste – aus Frankfurt geliehene Angreifer – seine Torlizenz bestätigt mit seinen beiden Treffern gegen Nürnberg. "Der Junge weiß. wo das Tor steht" Die zweite vermeintliche Verstärkung hat sich noch nicht bestätigt. Der vorzeitig aus Brasilien zurückgekehrte Jonathas hat bei drei Einsätzen noch nicht getroffen. Doch wenn man Thomas Doll glaubt, wird sich das bald ändern. „Der Junge weiß, wo das Tor steht“, sagt der 96-Trainer, „Johnny ist heiß und wird uns weiterhelfen.“

Das wäre mal was, wenn der 96-Rekordeinkauf beim zweiten Versuch doch noch einschlägt. 96 hatte den Wandervogel nach der ersten Saison für ein Jahr zu den Corinthians São Paulo ausgeliehen. Da kam er jedoch kaum zum Einsatz, so dass er im Januar wieder in Hannover auf der Matte stand. Und zur Überraschung derjenigen, die den Jonathas aus seinem ersten Jahr kannten, hat sich was ge­dreht. „Viele sagen, das ist der neue Johnny“, berichtet Doll, der ihn erst seit zwei Wochen kennt.

Jonathas galt als Diva, als einer, der sein eigenes Ding macht. Jetzt freut sich Doll über den Teamplayer. Es sei „gut zu sehen, wie Johnny in der Gruppe integriert ist“. Manager Horst Heldt stützt die Wandel-These und beruft sich dabei auf Torwarttrainer Jörg Sievers: „Colt hat auch gesagt, dass er ihn ganz anders empfindet als beim ersten Mal.“ Beim ersten Mal haben "alle Fehler gemacht" Heldt hat schon vor dem 96-Comeback mit Jonathas intensiv gesprochen. „Er hat versichert, dass er sich große Mühe geben wird“, weiß Heldt, „aber man muss sich aufeinander einlassen, das war beim ersten Mal nicht so.“ Da hätten „alle Fehler gemacht“, meint Heldt, „umso besser, dass es jetzt positive Signale gibt“. Und wenn die, wie der Manager hofft, „noch dazu führen, dass wir mit ihm erfolgreich sind“, dann hätte sich die zehn Millionen Euro teure Investition doch ein bisschen gelohnt.

