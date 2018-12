André Breintenreiter rudert zurück: Doch kein Weihnachtstraining für Hannover 96

96-Trainer André Breitenreiter hat nach der Niederlage gegen Düsseldorf erklärt, warum er die Drohung mit der Streichung des Weihnachtsurlaubs ausgestoßen hat. 96 habe nicht als Einheit funktioniert, der Trainer reagierte auf einen Hilferuf aus dem Spielerkreis. „Wir sind vom Mannschaftsrat um Hilfe gebeten worden, weil Probleme in der Kabine herrschten.“

"Wieder als Einheit aufgetreten"

Breitenreiter gibt zu, überrascht gewesen zu sein und die Probleme so massiv auch nicht eingeschätzt zu haben. „Ich würde das sonst auch nie machen, ich bin keiner, der mit dem Rohrstock hantiert.“ Gemeinsam mit Manager Horst Heldt habe er dann gefordert, dass aus den letzten beiden Spielen mindestens drei Punkte geholt werden müssten. „Das Mittel hat gegriffen, die Mannschaft ist in Freiburg und gegen Düsseldorf wieder als Einheit aufgetreten und hat zusammen gekämpft.“ In der Beziehung macht Breitenreiter der Mannschaft auch nach dem 0:1 „keinen Vorwurf“.