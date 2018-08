Breitenreiter schlägt Alarm: Hannover 96 ist flügellahm 

„Da bin ich nicht der Entscheider“, sagte Breitenreiter kurz nach seiner Vertragsverlängerung einigermaßen gelassen. Gestern war seine Gelassenheit verflogen. Breitenreiter schlug Flügel-Alarm. Er gab nach dem Vormittagstraining eine knackige Erklärung ab: „Genki Haraguchi hat eine schwere Zerrung. Er fehlt am Sonntag in Karlsruhe. Bei Ihlas Bebou ist die alte Verletzung aufgebrochen. Da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Zwei offensive Außen. Schönen Tag noch!

Viele Fans kamen zur Autogrammstunde nach dem Spiel, auch um hautnah mit ihren Stars in Kontakt treten zu können. © Maike Lobback

Takuma Asano(2.v.r.) wirkt beim singen der Vereinshymne noch nicht ganz so textsicher wie Hendrik Weydandt (li), Matthias Ostrzolek(2.v.l.) und Philipp Tschauner (re). © Maike Lobback

Waldemar Anton wirft einen 96-Hut in das Publikum. © Maike Lobback

Am Stand der Sparkasse können die Fans sich im Torwandschießen ausprobieren. © Maike Lobback

Vor der HDI-Arena ist ganz schön was los. © Dirk Tietenberg

Breitenreiters Forderungen wurden nicht erhört

Der Trainer sieht sich in seinen Warnungen bestätigt – weil er mehrere Wochen lang dringend Verstärkung für die Position empfahl. Noch am Sonnabend hatte der Trainer darauf hingewiesen. „Man sieht, wenn einer ausfällt, dass wir in diesem Bereich nach Möglichkeiten schauen. Genki ist ausgefallen, das müssen wir kompensieren“, sagte er. Und das wahrscheinlich nicht nur bis zum Karlsruhe-Spiel.

Auch für den Saisonstart in Bremen am 25. August wird es mit einer schweren Zerrung eng. Bebous Rückkehr ist ähnlich ungewiss, zumal die Ursache für die statischen Probleme des Sprinters nicht geklärt ist. Breitenreiter zeigte auf den Rücken: „Das schleppt er seit Monaten mit sich herum.“ 96 gab gestern auf der Homepage eine „alte Oberschenkelverletzung“ als Grund für die Pause an. Gestern Nachmittag ließ Bebou das 96-Sprinttraining aus und machte stattdessen Steigerungsläufe.