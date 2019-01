André Breitenreiter: Der Aufstiegscoach und Derbysieger von Hannover 96

„Eine schwere und machbare Aufgabe“ nannte André Breitenreiter seine Mission: Den alternativlosen Aufstieg als Trainer mit Hannover 96. Am 20. März 2017 folgte Breitenreiter dem bei den Fans beliebten Daniel Stendel. Breitenreiter kam mit einem Gespür für das Wichtige. Er band die Spieler ein in seine Pläne, puzzelte empathisch die in Einzelteile zerfallene Truppe wieder zusammen. Und wie: Erstes Spiel, erster Sieg gegen den Spitzenreiter Union Berlin (2:0). Neun Spiele, sechs Siege – der Aufstieg. Mission erfüllt. Hannover feiert die größte Fußballparty nach dem Pokalsieg 1992 vom Balkon am neuen Rathaus. Mittendrin: Hannovers Fußball-Sohn Breitenreiter.

96 feiert den Bundesliga-Aufstieg 2017 in Sandhausen Die Roten feiern den Aufstieg in Sandhausen. ©

"Heute wird Hannover wackeln!" Der Trainer badete in Bier („Bäh, das klebt!") und Publikum, ließ den Spielern beim Feiern aber den Vortritt. Wie zuvor schon in Sandhausen, dem nach einem 1:1 in Rot getauchtem Ort. „Heute wird Hannover wackeln!“ versicherte Breitenreiter. Der Trainer hatte eine Aufstiegsstruktur in die Mannschaft gezogen. Sein Motto: „Jedem Gegner muss klar sein, dass gegen uns nichts zu holen ist.“ Breitenreiter wackelte erst anderthalb Jahre später, weil genau diese Siegermentalität auf der Strecke verloren ging.

Die Bilder zum Spiel SV Sandhausen - Hannover 96 Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. ©

Der Derbysieger Braunschweig bekam das 96-Selbstverständnis zu spüren. 1:0, Derbysieg mit dem Derbyhelden und Kopfballschützen Niclas Füllkrug. Mit jenem Stürmer, der unter Breitenreiter zum Nationalteam-Kandidat wurde. Bei den Feierlichkeiten am 15. April 2017 hielt sich Breitenreiter ebenfalls zurück. „Ich bin weggeblieben, weil das größte Lob den Jungs gehört“, sagte er. Seine „Jungs“, so sprach er bis zu seinem letzten Amtstag beim 1:5 in Dortmund über die Spieler.

Die Bilder vom Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig vom 15.04.2017: Tolle Choreo der 96-Fans ©

Der Aufstiegscoach Ein Höhepunkt war noch das 1:0 gegen Mitaufsteiger Stuttgart. Breitenreiters vielleicht kuriosestes Spiel, weil Braunschweig zeitgleich 0:6 gegen Bielefeld verlor. Nun hatte 96 den Aufstieg selbst in der Hand – und Breitenreiter packte zu.

Rückblick: So feierten die 96-Fans den Aufstieg der Roten in die Bundesliga (Mai 2017) Die 96-Fans in Hannover. ©

Der Spielversteher Die Profis schwärmten von ihm, dem Spielerversteher, der die Mannschaft beinahe sorgenlos durch die erste Bundesliga-Saison führte. Teilweise mit Spektakel. Das 4:2 gegen Dortmund am 28. Oktober übertraf alle Erwartungen. 96 stand auf Platz vier. Manager Horst Heldt lobte die „Antennen“ Breitenreiters für die Spieler und die Mannschaft. Seltsamerweise ging es ausgerechnet nach dem 4:2 gegen Dortmund bergab. Seit diesem Tag feierte 96 nicht mehr viele Siege mit Breitenreiter. Siebenmal gewann 96 noch in der Liga mit ihm, in 15 Monaten.

Hannover 96 gegen Borussia Dortmund im Oktober 2017. Die 96-Spieler klatschen sich nach dem 2:1-Führungstreffer von Ihlas Bebou ab. ©

Einige denkwürdige Siege An einige Siege wird man sich noch erinnern: An die Schneeballschlacht gegen Hoffenheim (2:0) am 10. Dezember 2017 oder das 3:1 (Tordoppel Harnik/Füllkrug) gegen Hertha BSC, dem vielleicht letzten überzeugenden Sieg unter Breitenreiter am vorletzten Spieltag am 5. Mai 2018. In dieser Saison war die Mannschaft kaum wiederzuerkennen. Der Start war okay, nur Siege fehlten. Die großen Erfolgserlebnisse blieben weg, immer mehr wichtige Spieler fielen aus (Bebou, Füllkrug) und Breitenreiters Antennen hatten keinen richtigen Empfang mehr. Er war 22 Monate auf Sendung – es waren echte Straßenfeger dabei.

André Breitenreiter bei 96 entlassen: So reagieren die 96-Fans Fanreaktion auf die Entlassung von Trainer André Breitenreiter bei Hannover 96. ©

André Breitenreiter: Seine Karriere in Bildern Andre Breitenreiter begann seine fußballerische Laufbahn in Hannover. Für 96 absolvierte der Angreifer 79 Spiele und schoss zwölf Tore. ©