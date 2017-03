Stimmungshoch: Wie mit André Breitenreiter bei 96 das Lachen zurückkehrt

Breitenreiter, der Problemlöser. Er setzt dort an, wo er sich schnelle Erfolge verspricht. Was bleibt ihm auch anderes in dieser Lage übrig?

Problem Nummer eins: die Spieleröffnung. Der 43-Jährige will seine Idee, seinen eigenen Matchplan, durchsetzen, die Aufgaben spielerisch lösen. Das verbiete zwar keine langen Bälle, sagt er. „Grundsätzlich geht es aber darum, fußballerische Lösungen für die Situationen zu finden. Das wollen und können die Jungs ganz sicher auch.“

Problem Nummer zwei: die mentale Blockade. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie fit ist“, sagt Breitenreiter. Es fehlt nicht an Kondition und Können, sondern an der Spritzigkeit. „Wir müssen mit der nötigen Leichtigkeit ins Training und in die Spiele gehen.“

Problem Nummer drei: die Erwartungshaltung. „Der Aufstieg ist alternativlos.“ Diese Aussage von Clubchef Martin Kind sollte jeder bei 96 verinnerlicht haben. Dennoch: Breitenreiter will die Partie gegen Berlin nicht zum ultimativen Endspiel stilisieren. Vielmehr sei diese Partie sehr wichtig, „um ein Ausrufezeichen zu setzen. Der Aufstieg wird am Sonnabend sicher nicht entschieden sein – egal, was passiert.“ Präsident Martin Kind sprach jüngst von einem Schlüsselspiel auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Sollte 96 auch die folgenden Partien gegen Nürnberg und Würzburg mit Siegen abschließen, dann könne schon für die Bundesliga geplant werden. Eine Theorie, die Breitenreiter so noch nicht unterschreiben will. „Wir sind in der sportlichen Ausrichtung und fokussieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können.“