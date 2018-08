Mit überraschend klaren Worten hat André Schürrle seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Fulham erklärt - und harte Kritik an den deutschen Fans geübt. "Nach der letzten Saison wusste ich, dass ich etwas verändern will. Ich wollte Deutschland verlassen ", wird der Flügelstürmer von der englischen Sun zitiert: "Es waren zwei schwierige Jahre in Dortmund. Die Beziehung zwischen den Anhängern und den Spielern war nicht einfach. Es gibt in Deutschland sehr viel Neid von den Fans - die Hardcore-Fans nehme ich davon aus, weil sie immer hinter ihrer Mannschaft stehen."

Insgesamt scheint Schürrle die Kritik in den vergangenen Jahren tief getroffen zu haben. Er legt weiter nach. "Besonders für deutsche Nationalspieler, die in der Vergangenheit viel erreicht und dann vielleicht Probleme haben, ist es nicht einfach", meint der 27-Jährige: "Ich denke, dass ist auch der Grund, warum die meisten deutschen Nationalspieler im Ausland spielen. Denn: Wenn man nicht für Bayern München spielt und ständig gewinnt, ist es schwierig. "

Schürrle: Diese Entscheidung bereue ich

Bei Niedersachsen wurde der Weltmeister von 2014 sportlich aber ebenso wenig glücklich wie beim BVB, der ihn nun für zwei Jahre an Fulham verlieh. An England hat er nur gute Erinnerungen, besonders die Fans scheinen ihn in seiner Zeit beim FC Chelsea beeindruckt zu haben. "Als ich zurückgekommen bin, habe ich daran gedacht, wie viel Liebe mir die Fans in London gegeben haben. Die Unterstützung war großartig", sagt Schürrle: "Diese Liebe habe ich am meisten vermisst. In England ist es anders. Der Umgang der Fans mit den Spielern ist anders."