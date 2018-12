André Schürrle: BVB-Fans waren "nicht wirklich auf meiner Seite"

Mit Fulham ist Weltmeister André Schürrle am Sonntag an alter Wirkungsstätte beim FC Chelsea zu Gast, den er im Februar 2015 verlassen hatte. Über die Hintergründe seiner Abschiede von Chelsea und dem BVB sprach er in einem Interview.

Für André Schürrle steht an diesem Wochenende ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Mit Premier-League-Schlusslicht Fulham gastiert der Weltmeister am Sonntag (13 Uhr/live auf DAZN) beim großen Lokalrivalen FC Chelsea - im Südwesten Londons heißt es Derbyzeit! Doch für Schürrle ist es weit mehr als das. Der 28-Jährige kehrt nach fast vier Jahren an die alte Wirkungsstätte zurück. Von 2013 bis 2015 nämlich war der Offensivspieler an der Stamford Bridge aktiv, damals noch für seinen heutigen Gegner Chelsea.

In einem Interview mit football.london erklärte Schürrle nun, warum er im Februar 2015 den Schritt zurück in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg wagte - und auch, warum er Borussia Dortmund überraschend im Sommer 2018 wieder für Englands Spitzenliga verließ. Dabei findet der Offensivspieler auch kritische Worte über die Rolle der BVB-Fans und die aus seiner Sicht zu krasse Erwartungshaltung ihm gegenüber.

Kurios: Eine Salmonelleninfektion war die Ursache für den Wechsel nach Wolfsburg. "Ich war ziemlich krank", sagte Schürrle. "Ich wurde sehr schwach, war für drei Wochen raus. Als ich zurückkehrte, habe ich nicht wirklich die Möglichkeit unter Beweis zu stellen, dass ich wieder bei 100 Prozent bin." Als Wolfsburg an ihn herantrat, war die Sache für Schürrle klar. "Als ich die Chance dazu hatte, ließ er (Trainer José Mourinho, d. Red.) mich gehen."

Salmonelleninfektion durch ein Hühnchen - Schürrle: "Die esse ich seitdem nicht mehr"

Die Infektion hatte Schürrle sich bei der Nationalmannschaftsreise nach Polen im Oktober 2014 durch ein kontaminiertes Hühnchen geholt. "Seitdem esse ich kein Hühnchen mehr", sagte der 57-malige Nationalspieler, der im WM-Finale die Vorlage für das entscheidende Tor von Mario Götze gab. "Man sieht ja, wie dünn ich bin und wenn ich dann drei, vier, fünf Kilogramm verliere, dauert es sehr lange, bis man die Kraft wieder gewinnt. Es hat sehr lange gedauert." Zu lange für Mourinho, der Schürrle nach der WM auch wegen der Erkrankung kaum noch einsetzte.

Dabei hatte der frischgebackene Weltmeister sich für die Saison 2014/15 viel vorgenommen - auch wenn die Zeit nach der magischen Nacht von Rio de Janeiro ihm in den Knochen steckte. "Es ist wirklich hart, was ich zu dem Zeitpunkt nicht erwartet hatte. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, war es echt schwer, wieder in die Saison zu kommen. Du gewinnst die WM, du schaust auf den Kalender und hast zweieinhalb Wochen Pause. Danach musst du wieder zehn Monate durchspielen - das ist nicht einfach. Aber wenn du gerade die WM gewinnst, fliegst du nur und sagst dir, dass du es schaffen kannst." Mourinho gab ihm zunächst ein Versprechen auf Spielzeit. "Er sagte zu mir: 'Das ist dein Jahr, du startest das erste Spiel' - das hat er mir am ersten Tag nach meiner Rückkehr gesagt."

Comeback in der Premier League: In England noch eine Rechnung offen?

So kam es auch - Schürrle spielte gegen Burnley - und traf. Doch dann setzten ihn die Salmonellen außer Gefecht. Schürrle: "In einem Klub wie Chelsea gibt es so viele Topspieler. In meinem ersten Jahr war ich wirklich froh mit meiner Rolle als Joker, ich hatte ganz gute Statistiken, ich hatte Tore, wichtige Tore noch dazu und das Vertrauen des Trainers. Aber im zweiten Jahr war es echt schwierig." Also entschied er sich für die Bundesliga - zunächst für den VfL Wolfsburg, später für Borussia Dortmund. Aber das Gefühl, in England noch eine Rechnung offen zu haben, blieb. So kehrte Schürrle zurück. Im Sommer unterschrieb er beim Stadtteilrivalen Chelseas, dem kleineren Klub FC Fulham, der gerade wieder in die Premier League aufgestiegen war.

