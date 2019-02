Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Trotz der schwierigen Lage seines neuen Klubs aus dem Westen Londons hat Schürrle seinen Wechsel im vergangenen Sommer vom BVB auf die Insel nicht bereut. „Natürlich ist es nicht mein Anspruch, auch mit Blick auf meine Qualitäten und meine bisherigen Erfolge, in England gegen den Abstieg zu spielen. Ich würde die Entscheidung dennoch wieder so treffen. Weil ich merke, dass sie mir guttut: die regelmäßige Spielzeit, dass ich wichtig bin.“

WM-Titel trug Schürrle durch schlechte Tage

Der größte Erfolg in der Laufbahn des gebürtigen Ludwigshafeners liegt inzwischen viereinhalb Jahre zurück. Als seine Flanke auf Mario Götze Deutschland 2014 zum Weltmeister machte, war der damalige Chelsea-Profi gerade einmal 23 Jahre alt. Seinen Karrierehöhepunkt hat Schürrle also womöglich bereits hinter sich. Oder etwa nicht? "Wenn ich jetzt reflektiere, klar, kann ich mir kein Szenario ausmalen, in dem solche Emotionen wieder hochkämen. Vielleicht, wenn man die Champions League gewinnt, aber davon bin ich derzeit weit entfernt. Trotzdem hätte ich diesen Höhepunkt nicht später erleben wollen, weil er mich auch durch schlechte Tage getragen hat", so der Ex-Dortmunder.