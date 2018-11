André Schürrle: Deshalb verließ der Ex-Weltmeister den BVB

Schürrle über Wechsel: "Wollte wieder Ruhe"

Beim BVB ohne Chance - Wechsel zum FFC

Schürrle war in diesem Sommer vom BVB zum Premier-League-Aufsteiger gewechselt. In bisher zwölf Ligapartien erzielte er vier Tore und stand elfmal in der Startelf. "Ich spiele befreiter, habe meine Aktionen, meine Schüsse, meine Tore", beschrieb Schürrle seine aktuelle Situation. "Das erkennen die Leute an - und daraus ziehe ich eine Form von innerer Sicherheit."