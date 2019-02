Schürrle-Klub Fulham feuert nächsten Trainer: Ex-Nationalspieler ersetzt Claudio Ranieri

André Schürrle bekommt schon wieder einen neuen Trainer. Der stark abstiegsbedrohte Premier-League-Klub FC Fulham hat sich von Chefcoach Claudio Ranieri getrennt. Der Italiener, der 2016 noch sensationell mit Leicester City Meister geworden war, stand nur in 17 Spielen an der Seitenlinie der Londoner und verantwortete in dieser Zeit elf Niederlagen. Nach der hochverdienten 0:2-Pleite beim FC Southampton am Mittwoch haben die „Cottagers“ bereits zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer – bei noch zehn ausstehenden Spielen kann für die zweite Liga geplant werden.

Ranieri hatte erst Ende November Aufstiegstrainer Slavisa Jokanovic ersetzt, der in den ersten zwölf Partien der Saison nur fünf Pünktchen sammeln konnte. Sofort gab es einen Sieg gegen Southampton, anschließend konnte Fulham jedoch nur noch zwei Spiele gewinnen. Zum Verhängnis wurde dem 67-jährigen Ranieri die desaströse Auswärtsform mit nur einem Punktgewinn in seiner Ära und die schwache Abwehr. Fulham hat in dieser Saison die meisten Gegentore aller Mannschaften in den besten fünf Ligen Europas kassiert.

Fulham investierte über 100 Millionen Euro in den Kader

Der eigentlich bis 2020 vom BVB ausgeliehene Schürrle, der zuletzt mit Aussagen über seine Zukunft für Unmut in Fankreisen und der Mannschaft gesorgt hatte und Fulham im Falle des Abstiegs vorzeitig wieder verlassen wird, stand gegen Ralph Hasenhüttls Southampton gar nicht erst im Kader.

Fulham hatte nach dem sensationellen Aufstieg (und einer Serie von 23 Spielen ohne Niederlage in der 2. Liga) unter US-Besitzer Khan über 100 Millionen Euro in den neuen Kader investiert, darunter in Stars wie Jean-Michael Seri (OGC Nizza), Sevilla-Keeper Sergio Rico und den zuvor ausgeliehenen Stürmer Aleksandar Mitrovic von Newcastle United, doch die umformierte Mannschaft fand zu keinem Zeitpunkt der Saison zueinander.

Scott Parker übernimmt als Interimstrainer

Der Tiefpunkt: Nachdem es zuvor Dissonanzen innerhalb der Mannschaft gab, hatte Kapitän Tom Cairney vorgeschlagen, gemeinsam mit seinen Kollegen einen Kart-Abend zu organisieren, damit sich die Spieler besser kennenlernen können und die bisherige Grüppchenbildung aufgebrochen wird. Der Klub ließ das mit Verweis auf die zu hohen Versicherungskosten nicht zu. Zuletzt hatte Ranieri das Vertrauen der Mannschaft verloren. „Ich bin natürlich enttäuscht“, bekannte der Italiener. „Ich möchte aber dem Verein, den Spielern und den Fans danken.“

Sein Nachfolger wird auf Interimsbasis Scott Parker. Der 38-Jährige war schon unter Vorgänger Jokanovic an Bord und hatte von 2013 bis 2017 selbst für die Londoner gespielt. Parker absolvierte zwischen 2003 und 2013 insgesamt 18 Länderspiele für England und kam auch bei der EM 2012 zum Einsatz.