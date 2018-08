Überragender André Schürrle ballert Fulham zum ersten Saisonsieg

Anzeige

Das hat er sich verdient! Weltmeister André Schürrle hat den FC Fulham mit seinem ersten Tor beim neuen Verein zum ersten Saisonsieg in der Premier League geschossen. Der Aufsteiger besiegte Europa-League-Teilnehmer Burnley in einem phasenweise wilden und immer spannenden Spiel mit 4:2 (3:2) – Schürrle gelang in der Schlussphase das letztlich entscheidende vierte Tor der „Cottagers“ nach einer Druckphase der Gastgeber.

Nizza-Neuzugang Jean Michael Seri schoss die Londoner bereits in der vierten Minute mit einem Treffer der Kategorie „Tor des Jahres“ in Führung, doch Jeff Hendrick glich für Burnley in der zehnten Minute wieder aus. Es ging hin und her – die starke Offensive Fulhams sorgte vor allem über Seri und Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic immer wieder für Probleme, während Burnley die defensiven Schwächen der Londoner Abwehr testete. Trainer Jokanovic hatte neben Schürrle vier weitere neue Spieler aufgeboten, unter anderem kehrte Eigengewächs Marcus Bettinelli im Tor zurück.

Schürrle mit elf Torabschlüssen

Mitrovic köpfte Fulham kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung, er traf in der 36. und 38. Minute, doch Burnley hielt die Partie mit dem Anschluss aus abseitsverdächtiger Position durch Tarkowski (41.) spannend. So ging es mit einem 2:3 in die Kabinen. Im zweiten Durchgang war Schürrle dann omnipräsent und entwickelte sich zum besten Spieler auf dem Platz. Er erspielte sich und seinen Teamkollegen Chance um Chance, traf mit einem Fernschuss die Latte und brachte Burnleys Abwehr teilweise an den Rand der Verzweiflung. Burnleys Keeper Joe Hart, jahrelang Nationalkeeper Englands, musste immer wieder eingreifen. Insgesamt gab Fulham elf Torschüsse ab, Burnley nur zwei.