Nagelsmann hatte den von ihm sehr geschätzten Kramaric nach 63 Minuten vom Platz genommen. Schließlich gilt der 27-Jährige als einer der „Vielspieler“, wie der Chefcoach seine Stammprofis nennt. In der Partie ging vorn einfach nichts voran, so brachte Nagelsmann mit Adam Szalai und Ishak Belfodil frische Stürmer. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so sauer bin nach so einer großartigen Serie mit neun Toren hintereinander“, erklärte Kramaric später auf Englisch seinen sichtlichen Unmut.