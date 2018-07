Stürmer Andrej Kramaric lässt Zukunft bei der TSG Hoffenheim offen

Kramaric hatte am Samstagabend in Sotschi den 1:1-Ausgleich für seine Mannschaft erzielt. Es war sein erstes Turniertor, allerdings war ihm auch im Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Dänemark schon ein Treffer gelungen. Der 27-Jährige war im Januar 2016 vom Premier-League-Klub Leicester City zur TSG gekommen - erst als Leihgabe, später verpflichtete ihn der Bundesligist für elf Millionen Euro Ablöse. Seinen Marktwert hat der WM-Stürmer längst mehr als verdoppelt. In der vergangenen Bundesliga-Saison waren ihm 13 Treffer gelungen.