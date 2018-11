Andrés Iniesta spricht offen über Depressionen: "Ich kam aus dieser Situation nicht mehr heraus"

Raúl: Raúl legte bei Real Madrid eine beispiellose Karriere hin - und das obwohl er zunächst für die Jugendabteilung von Stadtrivale Atletico gespielt hatte. Von 1994 bis 2010 spielte er für Real. Mit insgesamt 741 Pflichtspiel-Einsätzen ist er Rekordspieler der Königlichen. Seine 71 Tore in der Champions sind nur von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo übertroffen, auch in der Liga und der Copa traf er am Fließband. Als er beim "weißen Ballett" 2010 mit 33 Jahren nicht mehr Stammspieler war, zog es ihn seinem Teamkollegen Christoph Metzelder hinterher in die Bundesliga zum FC Schalke 04. In zwei Jahren auf Schalke schoss er sich auch dort in die Herzen der Fans und gewann direkt in der ersten Saison den DFB-Pokal, köpfte im Halbfinale gegen den FC Bayern das einzige Tor zum 1:0. In der Nationalmannschaft machte er in 102 Spielen 44 Tore. In der erfolgreichen Zeit ab der EM 2008 wurde er allerdings nicht mehr nominiert. Am Ende ließ er seine Karriere noch in Katar und in den USA ausklingen. Inzwischen hat er seine Trainerkarriere in der Jugend von Real begonnen. © Getty Images/Bongarts