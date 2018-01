Angebot ausgeschlagen: Karaman bleibt wohl bei Hannover 96

Kenan Karaman bleibt wohl bei Hannover 96. Der Club hat ein Angebot über eine Ablöse von 1,8 Millionen Euro aus der Türkei ausgeschlagen. Der Vertrag des 23-jährigen Deutsch-Türken bei den Roten läuft noch bis zum Sommer.

Bereits im Oktober war über ein Wechsel des Offensivspielers spekuliert worden. Karamans Vater versuchte offenbar, einen Wechsel in die Türkei zu forcieren. So zeigte etwa Besiktas Istanbul Interesse an dem Ex-Hoffenheimer.