Australian Open: Kerber zieht am am Geburtstag locker ins Achtelfinale ein

Das war eine Glanzleistung von Angelique Kerber! Die Kielerin setzte sich an ihrem 31. Geburtstag mit einer starken Leistung mit 6:1, 6:0 gegen Kimberly Birrell durch und steht im Achtelfinale der Australian Open. Die 240. der Tennis-Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei und überraschend in die dritte Runde in Melbourne eingezogen.