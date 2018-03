Angelique Kerber beim Tennis-Turnier von Miami im Viertelfinale gescheitert 

Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Miami im Viertelfinale klar gescheitert. Die Weltranglisten-Zehnte aus Kiel verlor das Duell mit US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA am Dienstag mit 1:6, 2:6. Nach nur 63 Minuten war das einseitige Match beendet. Kerber hatte zuvor in diesem Jahr schon 21 Siege gefeiert.