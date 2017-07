Angreifer Max Hermann wechselt von Budissa Bautzen zur BSG Chemie Leipzig

Leipzig. Chemie Leipzig hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie die Leutzscher am Montag auf ihrer Facebook-Seite bekannt gaben, wechselt der 20-jährige Max Hermann nach Leutzsch. Der Stürmer lief bisher für Budissa Bautzen auf und ist variabel in der Sturmspitze oder auf der Außenbahn einsetzbar.

Das erste Mal im Leutzscher Holz war Herrmann übrigens am letzten Oberligaspieltag bei der Begegnung gegen Schott Jena, als die Fans in kollektivem Jubel versanken. „Die Stimmung war super. Das Stadion ist natürlich etwas urig, aber so etwas kann auch gerade den besonderen Charme ausmachen“, so Hermann.