Angriff auf Polizisten: Werder-Profi Yatabaré in Frankreich festgenommen

Nach Informationen der Bild wurde Werder-Profi Sambou Yatabaré in Frankreich festgenommen. Der Vorwurf: Der Malier soll auf dem Weg zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle einen Polizisten tätlich angegriffen haben.

Yatabaré, der im Januar 2016 zu Werder gewechselt war und zwölfmal für die Hanseaten auflief (ein Tor) soll sich auf dem Parkplatz zunächst mit Worten und dann mit den Fäusten am Ordnungshüter abgearbeitet haben. Der Polizist wurde dabei am Auge verletzt, Yatabaré (Vertrag bis 2018) wurde festgenommen und sitzt jetzt in Haft.