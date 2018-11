"Angriff bewirkt nichts Gutes": Oppositioneller fürchtet Eskalation bei Hannover 96

Es stimmt, in der Kritik an den teilweise gravierenden Fehlentwicklungen der vergangenen 20 Jahre bei Hannover 96 sind wir uns in der vereinsinternen Opposition im Großen und Ganzen recht einig. Zudem verbindet uns alle das gemeinsame Ziel, dass der Verein weiter wachsen und auch wirtschaftlich endlich wieder erstarken soll. Nur über den richtigen Weg dahin gibt es ganz erhebliche Differenzen. Die IG Pro Verein propagiert, dass die 50+1-Regel nach 20 Jahren Investorenherrschaft künftig auch bei Hannover 96 umgesetzt werden soll. Ich habe allergrößte Zweifel, dass dies mit Aussicht auf Erfolg umgesetzt werden kann.

Herr Hettwer, die IG Pro Verein strebt noch in diesem Jahr eine außerordentliche Mitgliederversammlung an. Wie bewerten Sie das als Gründungsmitglied?

Aber die Regel gilt – sofern dem Ausnahmeantrag nicht zugestimmt wird – doch weiterhin auch für 96.

Die 50+1-Regel besagt, dass auch bei einer Mehrheitsbeteiligung von Investoren das unumschränkte Bestimmungsrecht der Geschäftsführung beim Stammverein sein muss. Und hier genau liegt das Problem. Was in der Theorie so wunderschön klingt, funktioniert in der Praxis leider überhaupt nicht, da Investoren im Fall von Mehrheitsbeteiligungen einen Verzicht auf das Bestimmungsrecht über ihr Kapital niemals akzeptieren werden. Daher sind Investorenklubs in der Bundesliga entweder von der 50+1-Regel befreit oder haben wie etwa bei RB Leipzig, Hannover 96 und auch FC Augsburg ganz unterschiedliche rechtliche Konstrukte entwickelt, um die 50+1-Regel de facto auszuhebeln.

Sie meinen also, dass 50+1 ohnehin nur auf dem Papier existiert?

Es ist ganz eindeutig so, dass die gesellschaftsrechtlichen Konstrukte bei RB Leipzig, Hannover 96 und FC Augsburg klare Umgehungstatbestände bezogen auf die 50+1-Regel darstellen. Und der DFL ist dies nachweislich seit Jahren auch sehr wohl bekannt. Würde die DFL die Vorgabe wirklich wortwörtlich so auslegen, wie sie in den Statuten formuliert ist, dann hätte man diesen Klubs die Lizenz längst verweigern müssen.