Anhänger von RB Leipzig verabschieden Fanbeauftragten Merten – Kritik am Verein

Leipzig. Vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg (18.30 Uhr/Sky) rumort es zwischen RB Leipzig und Teilen seiner Fans mal wieder gewaltig. Mehrere Fanclubs und Gruppen der aktiven Anhängerschaft haben sich zusammengeschlossen und in einem offenen Brief harsche Kritik an der Klubführung geäußert. Anstoß für die Aktion gab der Abschied von Timm Merten. Der Fanbeauftragte hatte nach wenigen Monaten im Amt am Montag seine Arbeit niedergelegt und die Roten Bullen verlassen.