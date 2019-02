Anklage gegen Ramos: Real-Verteidiger droht Sperre in der Champions League

Jetzt droht ihm Ärger! Sergio Ramos, Innenverteidiger von Real Madrid, wurde nun offiziell von der Uefa angeklagt. Das gab der europäische Verband am Dienstag bekannt. Dem spanischen Verteidiger droht damit eine zusätzliche Sperre in der Champions League.

Der Grund ist kurios: Ramos hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel von Real Madrid bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte abgeholt - es war seine dritte im Wettbewerb. Damit ist er im Rückspiel am 5. März gesperrt, dürfte in einem eventuellen Viertelfinale ohne Vorbelastung aber mitwirken.

Schlecht für Ramos: Der Fall wird am Donnerstag verhandelt. In der vergangenen Saison hatte die Uefa Madrid-Außenverteidiger Dani Carvajal in einem ähnlichen Fall für zwei Spiele gesperrt. Auch Valencias Geoffrey Kondogbia bekam nachträgliche eine Sperre, nachdem er wegen Spielverzögerung eine Gelbe Karte provoziert hatte. Die Uefa sperrte ihn nachträglich für zwei Spiele in der Europa League.