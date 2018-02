Anschlag auf BVB-Bus: Trotz Wechsel zum FC Arsenal - Aubameyang muss aussagen

Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt. © imago/Christoph Reichwein