Bielefeld gegen Braunschweig: irres Video aus Kabine - Co-Trainer macht Team heiß!

Eigentlich spielt Carsten Rump bei Arminia Bielfeld nur die zweite Geige - hinter Cheftrainer Jeff Saibene. Doch wenn es auf die letzten Sekunden vor dem Rauslaufen geht, schlägt die Zeit des 36-jährigen Co-Trainers der Arminen: Mit markigen Worten schwört Rump dann die Ostwestfalen auf das anstehende Spiel ein.

Verzerrtes Gesicht, überschlagene Stimme

Das tat Rump auch vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das Besondere dabei: Er ließ die Ansprache mitfilmen und sprach dies auch gegenüber seinen Spielern an - als besonderen Kick. Denn in dem bemerkenswerten Video nimmt Rumpe den Spielern des vom Abstieg in die 3. Liga bedrohten Traditionsklubs ein Versprechen ab und kündigte an, es den Frauen der Spieler zu schicken.

Mittlerweile ist die Ansprache auch bei Youtube veröffentlicht worden - und zeigt eine fulminate Rede.