Ansteigende Form: Neue Waffen und alte Krieger bei RB Leipzig

Zwei eigene Standardtreffer in einem Spiel: RB Leipzig baut gegen tief stehende Kontrahenten auf neue Mittel. Die alten Hasen im jungen Team sorgen wieder für den Unterschied.

Leipzig. Es deutete sich an: Die zahlreichen Ecken von RB Leipzigs Kevin Kampl fanden gegen Universitatea Craiova ungewohnt häufig die frei stehenden Mitspieler. In der 25. Minute köpfte Ibrahima Konate die Kugel unhaltbar ins Netz der Rumänen zur 1:0-Führung. Trainer Ralf Rangnick nahm den ersten Treffer seines 1,93 Meter großen Verteidigers für den Verein amüsiert zur Kenntnis, erklärte nach der Partie: „Ich habe Ibu vor dem Spiel gesagt, dass er heute nach einer Ecke oder einem Freistoß ein Tor machen wird. Das ist dann passiert.“

Ruhende Bälle – vergangene Saison noch die Achillesferse der Mannschaft – in diesem Jahr sollen sie „zu einer richtigen Waffe bei uns werden“, fordert Rangnick. Seit dem Trainingsauftakt vor fünf Wochen feilen die Leipziger fleißig an Varianten. Inzwischen sind die ersten Fortschritte sichtbar. Beim 3:1-Sieg gegen Craiova, fielen sogar zwei der drei Treffer nach Standards. Dem 3:0 durch Yussuf Poulsen ging ein starker Freistoß von Emil Forsberg voraus, der Däne schob den Abpraller dankend ein.

Als in der Mitte der zweiten Halbzeit der Zug zum Tor abhandenkam, nutzte der Coach die prominent besetzte Bank. Der 60-Jährige brachte mit einem Doppelwechsel den frisch gebackenen Papa Forsberg und Marcel Sabitzer, der sein Pflichtspielcomeback seit mehr als vier Monaten feierte. „Man hat gemerkt, dass mit Sabi und Emil unsere Automatismen zurückgekommen sind. Gerade, weil sie sich unheimlich stark auf den Halbpositionen schwimmend aufhalten. Du musst nur die Bälle zu ihnen bringen, die wissen immer was sie machen“, erklärte Kapitän Willi Orban.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik (28) Yvon Mvogo: Nur einmal beim Herauslaufen gefragt. Das wird in Craiova anders. Wenn er spielen darf. Note 3. © GEPA pictures (3) Marcello Saracchi: Hyperaktiv, bissig, willig. Zuweilen leidet das Passspiel. Note 3. © GEPA pictures (4) Willi Orban: Herr der Lüfte. Untenrum nicht immer mit dem passenden Timing. Note 3. © GEPA pictures (6) Ibrahima Konate: Klasse-Partie, Klasse-Tor, ein junger Mann auf der Überholspur. Note 2. © GEPA pictures (16) Lukas Klostermann: Defensiv stabil, offensiv fahrig. Note 3. © GEPA pictures (13) Stefan Ilsanker: Nach Gelb-Rot-Sperre sofort stabilisierender Faktor. Muss das 2:0 köpfen. Note 3. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Gute Partie des Malochers. Lauf- und spielstark. Note 2. © GEPA pictures (17) Bruma: Der Flummi im RB-Splel hüpft hier und da, bleibt aber uneffektiv. Note 3. © GEPA pictures (44) Kevin Kampl: Bester Mann auf dem Platz. Irres Pensum des Jung-Vaters. Note 2. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Erst Chancentod, dann eiskalt beim 2:0. Note 3. © GEPA pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Schwer vom Ball zu trennen, immer gefährlich, vorm Tor unglücklich. Note 3. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Auf dem Weg zu alter Gala-Form. Guter Kurzeinsatz. Note 2. © GEPA pictures (10) Emil Forsberg: Augenweide am Ball, sorgt für Wellengang in Uni-Abwehr. Wegbereiter des 3:0. Note 2. © PICTURE POINT (9) Yussuf Poulsen: Das dänische Dynamit zündet auch im Regen. Supervorlage vorm 2:0, Tor zum 3:0. Note 1. © PICTURE POINT

Chancenverwertung ausbaufähig

Für die entscheidenden Momente sorgte nach der letzten Einwechslung Dänenblitz Poulsen mit einer Vorlage sowie einem Treffer. „Es ist dann schon ein Luxusproblem, wenn du beim dritten Wechsel überlegst, ob du Poulsen oder Werner bringst. Wir haben uns für Poulsen entschieden, weil wir geglaubt haben, dass er in so einem Fall gegen einen tief stehenden Gegner der etwas bessere Einwechselspieler ist. Das hat sich auch bewahrheitet“, so der Coach.

Zwei Makel gab es gegen einen schwachen Kontrahenten: Das späte und unnötige Gegentor in der Nachspielzeit sowie die fahrige Chancenverwertung, bei 23:2 Torschüssen. Trotzdem sparte der Trainer des Kontrahenten bei der Bewertung der Leipziger Leistung nicht an Lob: „Man kann das Kaliber das Leipzig hat, durchaus mit dem Team vergleichen, gegen das wir letztes Jahr in der Qualifikationsrunde ausgeschieden sind“, sagte der Italiener Devis Mangia nach der Partie. Vor einem Jahr flog Craiova gegen einen der erfolgreichsten Vereine der Welt, den AC Mailand, aus dem Wettbewerb.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Ibrahima Konaté (RB Leipzig): „Ich bin sehr glücklich über den Treffer und über unseren Sieg. Wir haben es über 90 Minuten gut gespielt und trotz des Gegentreffers eine ordentliche Ausgangsposition.“ © dpa Yvon Mvogo (RB Leipzig): „Für mich als Torwart war das Spiel nicht ganz einfach, da Craiova kaum aufs Tor geschossen hat. Dennoch haben wir die Konzentration im Abwehrverbund hochgehalten und hatten – bis auf das ärgerliche Gegentor – eine sehr gute Abstimmung.“ © PICTURE POINT (Archiv) Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „Ich bin über weite Strecken mit dem Auftritt sehr zufrieden. Natürlich hätte es nach einer halben Stunde mindestens zwei oder drei Null stehen können. Wir haben dann ein bisschen unsere gefährliche, rote Zone verloren. Das haben wir in den letzten 25 Minuten durch die Einwechslungen wieder besser gemacht.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir haben es – bis auf kleine Fehler – gut gespielt. Der Sieg ist hochverdient, weil wir überlegen waren. Jetzt wollen wir auswärts die nächste Runde klarmachen......Zuhause ist alles prima. Shanga und dem Baby geht es gut und wir sind einfach überglücklich. Heute war es schön, Fußball zu spielen. Doch jetzt freue ich mich natürlich auch wieder auf Zuhause und meine kleine Familie.“ © dpa Devis Mangia (Trainer CS Universitatea Craiova): "Es war das erwartet schwere Spiel. Unsere Idee war es, Leipzig nicht viel Raum zu lassen. Bei unseren Kontern hat dann aber der letzte Pass gefehlt. Wir müssen aber auch daran denken wo wir hier spielen. Die rumänische Liga ist um einiges schwächer als die deutsche. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen RB und dem AC Milan, gegen die wir im letzten Jahr ausgeschieden sind. Unsere Chancen sind jetzt minimal. Wir brauchen ein perfektes Spiel und mehr Persönlichkeit auf dem Platz. Für einige meiner Spieler war es heute die erste internationale Partie. Wir hatten auch Jungs mit Jahrgang 2000 und 2001 dabei. Das macht den großen Unterschied aus." © 2018 Getty Images Willi Orban (RB Leipzig): „Das Gegentor war ein kleiner Schönheitsmakel heute und ärgerlich. Aber wir haben eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Das wollten wir haben. Dort wollen wir natürlich die nächste Runde fix machen. Es war heute ein souveräner Auftritt, bis auf die letzte Aktion.“ © 2018 Getty Images