Anstoß für die Margon-Arena 2.0: Modernisierte Halle für Dresdens Volleyballerinnen

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen stoßen seit Jahren in der Margon-Arena an ihre Grenzen. Während viele Mitbewerber in der Bundesliga inzwischen durch die Errichtung neuer Hallen (u. a. Schwerin, Vilsbiburg) bessere Trainings- und Vermarktungsmöglichkeiten nutzen können, muss der fünfmalige deutsche Meister und Pokalsieger weiter mit vielen Provisorien leben. Es fehlt nicht nur ein angemessener VIP-Raum, Fehlanzeige auch in punkto Kraftraum oder eine adäquate Möglichkeit für die physiotherapeutische Betreuung der Spielerinnen und Lagermöglichkeiten zum Beispiel für die modernen LED-Banden. Was die Zuschauerkapazität anbelangt, sieht es ähnlich aus.