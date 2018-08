Ante Rebic über Eintracht Frankfurt: "Haben das Maximum erreicht"

Frankfurt-Star Ante Rebic glaubt nicht, dass er mit dem Pokalsieger an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen kann: "Ich wusste schon nach dem Pokalsieg, dass wir mit dieser Mannschaft das Maximum erreicht haben", gesteht der 24-Jährige in einem Interview mit der Bild. Deswegen verwundern ihn die Anlaufschwierigkeiten in der neuen Saison auch nicht: "Es war für mich keine große Überraschung, dass wir im Supercup und im Pokal verloren haben."

Warum tut sich der Kroate dann eine vermeintlich schwierigere Saison an, statt bei einem größeren Klub souverän um Titel mitzuspielen? Angebote habe es nach der WM zwar reichlich gegeben - auch von Top-Klubs - aber Rebic sieht auch in Frankfurt weiterhin eine gute Perspektive: "Es ist natürlich schwer, das letzte Jahr zu wiederholen. Aber wir können was in der Europa League erreichen. Dafür haben wir eine ganzes Jahr lang hart gekämpft! Da wäre es doch dumm, wenn ich jetzt weggegangen wäre."