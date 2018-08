Ante Rebic verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig

Rund zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start setzt Eintracht Frankfurt ein wichtiges Zeichen. Der Pokalsieger verlängerte den ursprünglich noch bis 2021 laufenden Vertrag mit seinem umworbenen Stürmer Ante Rebic vorzeitig um ein weiteres Jahr. Der kroatische Vize-Weltmeister war in den vergangenen Wochen immer wieder mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht worden. Der FC Bayern hatte zuletzt allerdings abgewunken, Manchester United kann nach dem Ende der Premier-League-Wechselfrist am Donnerstagabend keine Spieler mehr verpflichten.