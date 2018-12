1. FC Köln: Deshalb spielt Anthony Modeste frühestens ab 2019

Wie geht es weiter mit Anthony Modeste ? Der beim 1. FC Köln als Heilsbringer gefeierte Franzose verkündete Mitte November seine Rückkehr, er unterschrieb bereits einen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten. Doch ein laufender Rechtsstreit verhindert bislang einen Einsatz von Modeste in der 2. Liga - und das wird sich bis zum Ende der Hinrunde auch nicht mehr ändern.

Im Rechtsstreit des Franzosen mit seinem ehemaligen chinesischen Klub Tianjin Quanjian hat der Weltverband FIFA die offenen Zahlungsansprüche anerkannt, die der 30-Jährige als Grund für eine Kündigung per einseitiger Option im Sommer angeführt hatte. Anspruch auf Schadensersatz hat er aber bislang nicht, weshalb sein Anwalt weitere rechtliche Schritt prüfen will. Und für den 1. FC Köln hat das FIFA-Urteil ebenfalls Folgen.

Köln kann Spielberechtigung erst 2019 beantragen

Die Entscheidung des Fußball-Weltverbands steht einem schnellen Einsatz von Modeste für die "Geißböcke" im Weg. Eine Spielberechtigung kann der Zweitligist erst zu Beginn des Wintertransferfensters am 1. Januar 2019 erneut beantragen. In der Hinrunde wird der Stürmer-Star also nicht mehr spielen.