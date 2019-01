Nach Transfer-Ärger um Köln-Wechsel: Jetzt spricht Anthony Modeste

Das Wechsel-Theater um Anthony Modeste geht in die nächste Runde. Seit Monaten verhandelt Zweitligist 1. FC Köln mit dem chinesischen Klub Tianjin Quanjian (Neuer Name: Tianjin Tianhai) über die Freigabe des Stürmers . Die Kölner hatten Modeste im November aus China zurückgeholt und den Stürmer mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet . Weil Modeste seinen Kontrakt mit dem China-Klub nach Auffassung der Schiedskammer des Weltverbandes FIFA ohne triftigen Grund gekündigt habe, liegt für ihn bislang keine Einsatzberechtigung für den 1. FC Köln vor . Während Köln-Geschäftsführer Alexander Wehrle laut übereinstimmenden Medienberichten nach China gereist ist, um dort mit den Klub-Verantwortlichen eine Lösung für den Transfer herbeizuführen, hat sich Modeste jetzt selbst via Instagram geäußert - und die Chinesen hart attackiert

Modeste klagt China-Klub via Instagram-Brief an

"Tianjin versucht zu verhindern, dass ich Fußball spielen kann. Sie stellen unverhältnismäßige Forderungen", klagt der Stürmer seinen Klub auf Französisch an. Modeste ist nach den Vertragsstreitigkeiten offiziell wieder China-Profi. Fußball spielen darf er bei Tianjin wegen des Rechtsstreits allerdings nicht. Problem für den Torjäger: Köln hat nur noch bis zum 31. Januar, dem letzten Tag des Winter-Transferfensters Zeit, mit den Chinesen über einen Transfer zu verhandeln - sonst muss Modeste in China bleiben: "Fußball ist mein Beruf und meine Leidenschaft. Weitere sechs Monate, ohne auf dem Feld zu stehen, sind für mich unvorstellbar", so Modeste in seinem vierseitigen Instagram-Brief.