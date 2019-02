Anthony Modeste trifft und weint bei Comeback - aber Paderborn schockt den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln strauchelt im Kampf um den direkten Wiederaufstieg - trotz der emotionalen Rückkehr seines verlorenen Sohnes Anthony Modeste. Im Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 kassierten die Domstädter in letzter Sekunde eine 2:3 (1:0)-Pleite und lassen wichtige Punkte. Schön war das Spiel in der Benteler Arena lange nicht, dafür immer spannend. Bei der Rückkehr von Modeste nach monatelanger Unklarheit um seine Spielberechtigung traf zunächst sein Sturm-Konkurrent Jhon Cordoba (38.). Im zweiten Durchgang bekam dann Modeste seinen großen Auftritt: Einwechslung in der 69., Comeback-Tor in der 74. Minute - und dann jede Menge Tränen beim Jubel. Paderborn ließ sich jedoch nicht beeindrucken und kam durch Tekpetey (80.) und Pröger (86.) nach Zwei-Tore-Rückstand noch zum Ausgleich. Damit nicht genug: Kölns Kainz (89.) sah Gelb-Rot und Paderborn krönte sein Wahnsinns-Comeback durch ein Tor von Ritter tief in der Nachspielzeit.

Die besten Strophen des Modeste-Songs Modeste ist bei den Fans des 1. FC Köln längst Kult. Die Anhänger haben ihm einen eigenen Song gewidmet. „Wer heilt die Cholera und die Pest? Anthony Modeste!“ ©

Anzeige

Paderborn beginnt kampfstark, Köln geht doppelt in Führung

Emotionen pur in Paderborn! Nüchtern betrachtet war das Spiel beim starken Aufsteiger aus Paderborn für Köln zunächst alles andere als einfach. Im Duell der beiden offensivstärksten Mannschaften der Liga war zunächst überraschend wenig Tempo und Esprit zu spüren. Kölns Trainer Markus Anfang setzte Modeste bei dessen Rückkehr in den Kölner Kader zunächst auf die Bank, wie schon zuletzt hieß das Sturmduo erneut Simon Terodde und Jhon Cordoba. Paderborn zeigte sich im ersten Durchgang zweikampfstärker, Terodde (20.) kam aus kurzer Distanz nur zu einer richtig guten Möglichkeit. Dann erlöste Cordoba seine Mannschaft. Der Kolumbianer vollendete in der 38. Minute eine Vorlage von Drexler zum 1:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit begann Köln druckvoller, doch die Paderborner, die sich noch Hoffnungen auf den direkten Durchmarsch in die Bundesliga machen können, blieben wach. Die erste dicke Chance hatte Kölns Clemens in der 63. Minute. Der Ex-Schalker hatte die Entscheidung auf dem Fuß, schoss aber drüber. In der 69. Minute brachte Anfang Modeste für den heute glücklosen Simon Terodde ins Spiel, der zuvor noch aus kurzer Distanz an Paderborn-Keeper Zingerle scheiterte. Nur fünf Minuten später der große Moment des Anthony Modeste: Unmittelbar vor dem Paderborner Tor reagierte der Franzose am schnellsten, nachdem Kainz den Ball in den Strafraum geschossen hatte.

Bei seinem Torjubel weinte der von seinen Teamkollegen in einer Jubeltraube fast begrabene Modeste hemmungslos. Der 30-Jährige ließ seinen Emotionen vor den jubelnden FC-Fans freien Lauf und hatte größte Mühe, sich wieder zu fangen.

Paderborn zeigt sich von der Modeste-Show völlig unbeeindruckt

Paderborn jedoch zeigte sich von diesem vermeintlich vorentscheidenden Treffer unbeeindruckt. Nach einer Standardsituation brachte Ritter den Ball in die Mitte, wo Tekpetey (80.) richtig stand. Pröger (86.) machte das Comeback der Paderborner mit seinem 2:2 dann perfekt und beendete die Partie sogar in Überzahl, nachdem Kainz die Gelb-Rote Karte sah.