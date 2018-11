Anthony Modeste: Das plant der 1. FC Köln mit dem Kult-Stürmer

Offensiv-Star Anthony Modeste ist zurück beim 1. FC Köln. Der Franzose unterschrieb bei den Geißböcken einen 5-Jahres-Vertrag. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Stürmer bis 2023 in der Domstadt spielen und danach in einer anderen Tätigkeit an den Verein gebunden werden. Das Gehalt von Modeste soll je nach Einsatzzeit in der zweiten Liga bei rund einer Million Euro liegen.