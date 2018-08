Per sofort: Modeste kündigt Vertrag in China - Wechsel zu BVB oder Köln?

"Meine große Liebe gehört Köln"

Der Ex-Kölner will nun nach Europa zurückkehren. Vielleicht sogar in die Bundesliga? Diversen Medienberichten zufolge wird Modeste mit Borussia Dortmund und seinem Ex-Klub 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Modeste: "Dortmund ist ein toller Verein. Aber meine große Liebe gehört Köln..." Ist das ein Fingerzeig für eine Rückkehr in die Domstadt? Klar ist: Mit dem Wegfallen einer Ablösezahlung sind die Chancen auf einen Transfer nicht gesunken...