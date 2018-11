Modeste-Wechsel nach Köln: Diese Rolle spielte Ex-Kanlerkandidat Martin Schulz beim Transfer

Kurioser Verhandlungspartner! Wie die Bild berichtet, soll der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Durchbruch bei den Verhandlungen mit dem chinesischen Klub Tiajin Quanjian für den Transfer von Anthony Modeste zurück zum 1. FC Köln erzielt haben.

Der 62-Jährige soll dabei seine guten Kontakte genutzt haben. "Ich habe in China ein paar Verbindungen. Im Verlauf der letzten drei Wochen ist es mit viel Einfühlungsvermögen gelungen, den Verein in China davon zu überzeugen, dass der Tony in Köln besser aufgehoben ist als in China", sagte Schulz.