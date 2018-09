Wechsel von Atlético Madrid: Griezmann will zu Beckham in die USA

Steht in der Zukunft der nächste spektakuläre Wechsel an? Antoine Griezmann hat verraten, dass er seine Karriere in den USA beenden möchte - und kann sich vorstellen beim neuen Klub von David Beckham, Inter Miami CF, zu spielen.

Anzeige

Das wäre eine Sensation: Antoine Griezmann ist aktuell einer der besten Fußballer der Welt. Der Franzose in Diensten von Atlético Madrid ist im Sommer mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden - und denkt jetzt schon über sein Karriereende nach, mit gerade einmal 27 Jahren. Der französischen Sportzeitung L'Equipe sagte er: "Ich möchte meine Karriere in der MLS beenden. Ich mag die Mentalität und die Showkultur, die es in den Vereinigten Staaten gibt." Und drei Klubs kommen für das Atlético-Idol besonders in Frage.

Frankreich in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen Deutschland Diese Mannschaft erreichte gegen Deutschland ein Remis. Hier sind die Noten zum ersten Spiel nach dem WM-Titel. © dpa Alphonse Areola - Note 1: Nach fast drei Jahren im Nationalteam feierte der 25-Jährige sein Debüt. Und wie! Die Nummer eins von Paris Saint-Germain agierte sicher und hielt drei, vier Mal stark. Wenn der verletzte Hugo Lloris wieder fit ist, muss Areola aber wahrscheinlich zurück auf die Bank. © Getty Images Benjamin Pavard - Note 3: Zweikampfstark, kopfballstark und schnell - diese Eigenschaften zeichneten den 22-jährigen Verteidiger vom VfB Stuttgart wieder aus - aber nicht ganz so extrem wie in Russland bei der WM. Als Andecken an dieses Spiel dürfte für ein paar Tage ein heftiger Stollenabdruck von Antionio Rüdiger bleiben. © Getty Images Samuel Umtiti - Note 3: Das Zentrum machte der 24-jährige Verteidiger vom FC Barcelona ordentlich dicht. Musste sich bei den deutschen Rotationen immer auf einen neuen Gegenspieler einstellen, meisterte das aber sauber. © Getty Images Raphael Varane - Note 2: Der 25-Jährige zeigte erneut, dass er zu den besten Defensivspielern der Welt gehört. Ein ganz starkes Spiel mit ruhigem Spielaufbau und ohne Fehler. © Getty Images Lucas Hernandez - Note 3: Der wohl unbekannteste Name im Kader des Weltmeisters. Der 22-Jährige war vorne und hinten immer wieder gefragt. Übte aber nicht ganz so viel Druck auf Matthias Ginter aus. © Getty Images Paul Pogba - Note 3: Die Schaltzentrale im Spiel der Franzosen. Wenn es flach nach vorne ging, dann führte kein Weg an dem Spieler von Manchester United vorbei. Der 25-Jährige zeigte sich aber in der Offensive zu unauffällig. © Getty Images Blaise Matuidi - Note 4: Der 31-Jährige war oft einen Schritt zu spät, leistete sich Fehlpässe im Spielaufbau und kam auch nicht richtig in die Zweikämpfe. Der zentrale Mittelfeldspieler von Juventus Turin mit einem schwachen Auftritt. © Getty Images N’Golo Kanté - Note 3: Wieder mit einer eher unauffälligen Rolle. Der 27-Jährige ist aber ganz wichtig für das Spiel des Weltmeisters. Der Dauerläufer des FC Chelsea machte wieder viele Kilometer und stopfte die Löcher vor der Abwehr. © imago/DeFodi Antoine Griezmann - Note 4: Der 27-Jährige erreichte nicht seine Top-Leistung. Von ihm ging viel zu wenig Gefahr aus. Der Star von Atlético Madrid versteckte sich bei vielen Offensiv-Aktionen zu sehr. © 2018 Getty Images Kylian Mbappé - Note 2: Es macht einfach nur Spaß, diesem 19-jährigen Super-Talent zuzusehen. Wenn er an den Ball kommt, dann darf ein Trick nicht fehlen. Mit seiner Schnelligkeit immer gefährlich. Bei Paris Saint-Germain muss man nach einer Tätlichkeit noch drei Spiele auf ihn warten - leider! © Getty Images Olivier Giroud - Note 4: In der Luft stark, am Boden oft nur zweiter Sieger. Seine Mitspieler suchten ihn immer wieder mit hohen Bällen. Brenzlig wurde es aber nur einmal in Durchgang eins. Musste schon nach 66 Minuten vom Platz. © Getty Images Ousmane Dembele - Note 3: Der 21-Jährige ersetzte Giroud für fast eine halbe Stunde. Einen besseren Eindruck hinterließ er zumindest im spielerischen Bereich. © imago/Agencia EFE

Anzeige

Griezmann bald in Superstar-Truppe mit Ronaldo und Rooney?

Griezmann will sich entscheiden, ob er nach Los Angeles (Los Angeles FC oder Los Angeles Galaxy) oder nach Miami wechselt. "Das sind zwei tolle Städte", so der Franzose. Ein Karriereende an der Ostküste in Miami hätte noch eine weitere Ebene: Ab 2020 ist dort nämlich der neue Klub des Weltstars David Beckham beheimatet: Inter Miami CF. Der Klub soll ab 2020 in der US-Meisterschaft an den Start gehen. Gut möglich, dass Griezmann (noch Vertrag bis 2023 in Madrid) seine Karriere bei Engländer ausklingen lässt.