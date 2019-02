Antonio Rüdiger: Darum bin ich bei Chelsea besser als in der Nationalmannschaft

Abwehrspieler Antonio Rüdiger gesteht ein, dass er in der Nationalmannschaft nicht so stark ist wie beim FC Chelsea. "Im Verein habe ich einen anderen Stellenwert, das sage ich ehrlich", erklärte er in einem Interview mit dem Kicker. "In der Nationalmannschaft kam ich bisher häufig aus der zweiten Reihe. Dann ist es schwierig, auf Knopfdruck da zu sein. Aber natürlich ist auch mir der Unterschied aufgefallen. Daran will ich arbeiten, dort auch besser zu werden."