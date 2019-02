DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger will neue Rolle unter Jogi Löw: "Bin bereit für mehr"

Kampfansage in Richtung Bundestrainer Joachim Löw: Antonio Rüdiger möchte in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Zukunft eine zentrale Rolle spielen. „Ich bin bereit für mehr. Ich will mehr“, erklärte der Abwehrspieler des FC Chelsea in einem Interview der Welt am Sonntag. Bisher hat Rüdiger seit seinem DFB-Debüt 2014 29 Länderspiele bestritten.