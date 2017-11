Star-Anwalt im Fokus: „Pro Verein“ fordert 96-Vorstand zum sofortigen Rücktritt auf

Hintergrund: Seit Jahren wird 96-Boss Martin Kind in 50+1-Fragen von dem Sportjuristen Christoph Schickhardt beraten und vertreten. Schickhardt soll auch an dem Antrag beteiligt gewesen sein, den Kind bei der DFL gestellt hat, um die Ausnahmegenehmigung zur Übernahme von Hannover 96 zu bekommen. Schickhardt vertritt aber nicht nur Martin Kind, sondern als Anwalt auch den Verein Hannover 96.

Der Vorwurf: Kollusive Doppelvertretung

Die Mitglieder von „Pro Verein 1896“ schreiben dazu: „In so einem Fall spricht man von einer kollusiven Doppelvertretung, was bedeutet, dass jemand für beide Seiten in einem Geschäft auftritt und somit mit sich selbst in Verhandlung geht." Und weiter: "Daher fordern wir Herrn Schickhardt zur Niederlegung seiner aktuell mit Herrn Kind und Hannover 96 in Zusammenhang stehenden Mandate auf. Zusätzlich fordern wir die DFL dazu auf, den gestellten Antrag auf Ausnahmegenehmigung zu 50+1 unter diesen Umständen unverzüglich abzulehnen. Ebenfalls fordern wir den Vorstand des Vereins zum Rücktritt auf."