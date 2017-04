Anweisung per SMS: So behält RB-Star Timo Werner die Bodenhaftung

Werner trainiert trotz seines Erfolgs in jeder Einheit emsig weiter und hat das Thema Schalke 04 endgültig zu den Akten gelegt. Das liegt auch an seinem Berater Karl-Heinz Förster. Der ehemalige Nationalspieler beende jedes Gespräch und jede SMS mit dem Hinweis: „Arbeite weiter jeden Tag hart an Dir, lass nicht nach!“ Förster kümmere sich immer um ihn, so Werner. „Ich kann mir keinen besseren Berater und Freund vorstellen“, so der Stürmer.

In der Mannschaft sieht er seine Position als Spitzensprinter in Gefahr. Ein Duell mit Dayot Upamecano würde knapp ausgehen, so Werner. „Ich habe noch keinen schnelleren Innenverteidiger gesehen. Er kann so gut wie Jerome Boateng werden, wenn er weiter an sich arbeitet“, so der Angreifer über seinen Defensivkollegen.