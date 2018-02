Anzeige gegen Prügelopfer Zschäbitz

Anzeige

Nach dem Angriff auf Turnierleiter Falk Zschäbitz während der F-Jugend-Hallenkreismeisterschaft in Oschatz am vergangenen Sonnabend richten sich die Beschuldigungen nun gegen beide Seiten. So ist inzwischen auch gegen Zschäbitz selbst eine Anzeige bei der Polizei eingegangen. Das Mitglied des Jugendausschusses des Nordsächsischen Fußballverbandes (NFV) war von zwei Männern niedergeschlagen worden, nachdem er eine Frau der Halle verweisen wollte, die zuvor die Schiedsrichter massiv beleidigt hatte. Wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, dazu gibt fast es so viele Versionen wie Zuschauer vor Ort waren.

Beim Verband hat derweil die Aufarbeitung der Vorfälle begonnen. „Ich bin einfach nur erschrocken, will mir jetzt erst einmal ein genaues Bild verschaffen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit wir so etwas in Zukunft ausschließen können. Dazu werden wir am Donnerstag auf unserer Vorstandssitzung gemeinsam die richtige Reaktion beraten“, sagte Wolfgang Patitz. Der NFV-Präsident kritisiert zudem das Verhalten der übrigen Zuschauer vor Ort: „Ich verstehe nicht, warum Eltern oder Bekannte nicht auf- einander einwirken und die Situation vorher entschärfen. Das hat doch eine ganz andere Wirkung, als wenn man von einem Außenstehenden dazu aufgefordert wird, sich zurückzuhalten.“

NFV-Sportgerichtschef Reinhard Gronau äußerte sich völlig fassungslos: „Das ist eine Sauerei ohne Ende.“ Was die Konsequenz aus den Geschehnissen sein könne, formuliert er drastisch: „Dann können wir solche Turniere eben nicht mehr machen.“ Falls die Täter als Spieler oder Trainer aktiv sind, könnte der NFV Sperren verhängen, zudem sind Geldstrafen gegen die Vereine möglich, in denen sie organisiert sind. Präsident Wolfgang Patitz ergänzt: „Verbale Ausfälle hat es beim Fußball immer gegeben und wird es immer geben. Gerade Eltern sind sehr emotional, aber so weit sollte sich niemand herablassen. Was sind denn das für Vorbilder für die Kinder?"

Unterdessen konnte Falk Zschäbitz gestern das Oschatzer Krankenhaus verlassen, wo er seit Sonnabend wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung zur Beobachtung war.

