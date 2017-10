APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Borussia Dortmund hat inklusive der Partie bei APOEL Nikosia am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) vier Auswärtsspiele in Folge vor der Brust. Der Begegnung auf Zypern folgt ein Bundesliga-Doppelpack auswärts bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96, dazu kommt in der kommenden Woche das Pokalmatch beim 1. FC Magdeburg. Über jedem dieser Spiele könnte die Überschrift „Verlieren verboten“ stehen, büßte der Bundesliga-Tabellenführer doch am Samstag beim 2:3 gegen RB Leipzig drei wertvolle Punkte Vorsprung ein. Im Pokal kann und darf sich der Titelverteidiger ohnehin keine Blöße geben – und in der Champions League geht es in den beiden anstehenden Duellen gegen die Zyprer nach zwei Pleiten gegen die Spurs und Real Madrid (jeweils 1:3) schon um alles oder nichts.

„Wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken“, erklärte BVB-Coach Peter Bosz am Montag in der Pressekonferenz zum Spiel gegen die ebenfalls nach zwei CL-Partien noch punktlose Mannschaft von Trainer Georgios Donis, „wir sind hier, um zu gewinnen, aber auch APOEL braucht den Sieg.“ Ideale Konstellation aus Dortmunder Sicht wäre ein Auswärtserfolg bei den Zyprern, die in den letzten 15 Jahren zehn Mal die Meisterschaft feierten, dabei aber auch 16 Trainer verschlissen. Dazu ein Erfolg für den Gruppenfavoriten Real Madrid im Parallelspiel gegen Tottenham Hotspur und die BVB-Welt wäre nach dem letzten Wochenende (fast) wieder in Ordnung.

Mit Manschette: Hans-Joachim Watzke. Hier mit Dortmund-Kapitän Marcel Schmelzer im Gespräch. Watzke verpasst zum ersten Mal ein Champions-League-Spiel. © imago

Ein treuer Begleiter wird Borussia Dortmund erstmals seit 13 Jahren in einem Champions-League-Spiel auf der Tribüne fehlen: BVB-Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke (58) konnte nach einer Daumen-OP nicht mit nach Nikosia reisen. Einen wieder genesenen Abwehrspieler nimmt Bosz in jedem Fall mit: Marcel Schmelzer. Ob der BVB-Kapitän allerdings für den gegen Leipzig schwach agierenden Jeremy Toljan in die Startelf rückt, ließ Peter Bosz am Montag noch offen. Für Dortmunds griechischen Haudegen Sokratis gibt es am Dienstag nur eines: „Wir müssen das Spiel gewinnen.“

​Wie sehe ich das Spiel APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund live und exklusiv. Die Übertragung läuft am Dienstag ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator ist Martin Groß. In der Sky-Konferenz widmet sich Hansi Küpper der Partie, in der deutschen Konferenzschaltung mit RB Leipzig gegen FC Porto im Parallelspiel ist Jörg Dahlmann der Redakteur. Experten im Studio in München sind Ewald Lienen, Reporterlegende Jörg Wontorra, Bundesligaprofi Ralf Fährmann und der frühere Zypern-Legionär Rainer Rauffmann.

Wird APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund gibt es am Mittwoch im ZDF im Anschluss an die ab 20.45 Uhr steigende Champions-League-Begegnung FC Bayern München gegen Celtic Glasgow. Dazu kommen Ausschnitte weiterer CL-Topspiele.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel APOEL Nikosia gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

