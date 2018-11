Apollon Limassol gegen Eintracht Frankfurt live im Online-Stream, TV und Ticker schauen

Viel mehr Motivation als vor der Partie Apollon Limassol gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (18.55 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) braucht es eigentlich nicht. Ein Sieg – und die Eintracht steht in Gruppe H bereits nach dem 4. Spieltag in der Knock-out-Phase der Europa League! Je nach Resultat im Parallelspiel Lazio Rom gegen Olympique Marseille könnte der SGE auf Zypern sogar schon ein Unentschieden für die Zwischenrunde reichen.

Die Euphorie ist riesig. Fast 5.000 Frankfurter Fans werden in Nikosia, wo das Spiel ausgetragen wird, für Heimspiel-Atmosphäre wie in der Commerzbank Arena sorgen. „Für eine Auswärts-Reise nach Zypern ist das eine gewaltige Zahl“, freut sich Frankfurts Vorstands-Mitglied Axel Hellmann. Da werden bei den Anhängern der Hessen Erinnerungen an die legendäre Saison 2013/2014 in der Europa League wach, als man mit APOEL Nikosia ebenfalls einen Verein aus Zypern in der Vorrundengruppe hatte – und sich nach fünf Spielen für die nächste Runde qualifizieren konnte. Diese vorzeitige Teilnahme an der Runde der letzten 32 Teams ist der Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) in ihrer derzeitigen Form durchaus zuzutrauen. Die Eintracht gewann fünf ihrer letzten sechs Pflichtspiele, blieb dabei ungeschlagen. Im Hinspiel schaffte man gegen schwache Zyprer ein nie gefährdetes 2:0.