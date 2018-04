Aprilscherz: RB Leipzig veralbert Kapitän Willi Orban und Diego Demme

Fotoshooting für eine internationale Kampagne in einem bunten Bademantel oder im Zirkuskostüm? Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am 1. April seinen Kapitän Willi Orban und Nationalspieler Diego Demme veralbert. Vor der Kamera witterten die beiden Spieler am Ostersonntag jedoch schnell den Braten. „Ich sag dir, die verarschen uns hier gerade“, flüsterte Orban in Richtung Demme, ehe er eine chinesische Begrüßung vornahm und einige Sätze von bereitgehalten Schildern ablesen musste: „Wurdet ihr schonmal so richtig verarscht? Wir schon, hahaha, April, April - Willkommen bei RB Leipzig“, las der Abwehrchef vor und meinte dann schmunzelnd: „Das ist so kläglich, hab ich doch gesagt.“